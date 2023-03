Hned dva klasické šlágry. Sázkaři a bookmakeři více věří pražským S

„Oba dosavadní lídři se lehce zasekli, Sparta je na jaře lepší. Bude to těžká zkouška odvahy - výhra by byla pro Slavii i Plzeň velkou vzpruhou do další fáze sezony. Remíza by nahrála Spartě. Čeká ji ‚derby' Čechy - Morava, vyhrocený duel v Ostravě, jenže Letenští mají formu jako hrom. Naproti tomu Baník tápe, favorit je tak jasný," říká Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.