Holoubek po rozloučení u reprezentace brečel

Jak se zrodilo to, že jste se stal trenérem Mladé Boleslavi?

Někdy během nebo po vánočních svátcích mi volal David Trunda (generální ředitel Mladé Boleslavi – pozn. aut.), že by se se mnou rád pobavil o možné spolupráci. Za pár hodin jsme se potkali v Humpolci, kde jsem trávil vánoční svátky. Pak jsem přemýšlel, jak tohle uchopit, protože jsem byl vázaný na FAČR (jako trenér reprezentační devatenáctky – pozn. aut.). Cítil jsem, že je to pro mě velký závazek, celý povánoční čas jsem strávil na telefonu. Jelikož tu sedím, rozhodl jsem se, že půjdu do Mladé Boleslavi. Jednání všech na mě působilo velice dobře a pozitivně. Je to o dlouhodobější spolupráci ve smyslu fungování celého klubu, mládež, béčko, rozvoj hráčů. Na tohle jsem slyšel a začali jsme tvořit realizační tým. Jsem rád, že se nám sem podařilo dostat další vysoce kvalitní trenéry, jakými jsou Marek Jarolím a Honza Jelínek. Doufám, že naše spolupráce všech v klubu bude na vysoké, konstruktivní a dobré úrovni. Jsme si však plně vědomi, že je to o výsledcích na hřišti.

Do české ligy se vracíte po pěti a půl letech. Nečekal jste, když jste na jaře 2018 končil v Liberci, že ta pauza bude kratší?

Byl jsem pak rok na Slovensku, kde se nám dařilo, a udělali jsme tam evropské poháry. Když jsem se pak vracel do Čech, měl jsem nabídky z ligy, ale měl jsem malé děti a upřednostnil jsem formu práce mládežnického trenéra, která mi byla nabídnuta. Zapadlo mi to do nějaké mozaiky, čtyři roky jsem byl na fotbalové asociaci. Chtěl bych všem moc poděkovat, jak k téhle věci přistoupili. Erich Brabec (technický ředitel – pozn. aut), předseda pan (Petr) Fousek, Míra Beránek (šéftrenér úseků reprezentací – pozn. aut.) mě podpořili a dali mi zelenou. Kdyby mi ji nedali, tak bych do toho nešel. Nechtěl jsem pálit mosty. Myslím, že nějakou práci jsme tam udělali. Když jsem končil, kluci mi psali strašně hezkou zprávu, brečel jsem. Doma pak znovu. Opouštěl jsem něco, k čemu mám vztah. A tak to mám založené. Když někam jdu, chci mít vztah s vedením, s klukama v kabině. Lidské vazby jsou extrémně důležité.

Chyběla vám už dennodenní práce s týmem?

Jo, to je skvělá přihrávka. Je to tak. V reprezentaci je ta práce jiná, taková manažerská. Chyběl mi adrenalin, kabina. Logicky jsem takhle uvažoval.

Jak budete mít s vašimi asistenty Janem Jelínkem a Markem Jarolímem rozdělené kompetence? Všichni jste ambiciózní, Marek Jarolím první trénink hodně řídil.

Strašně rád bych vám to řekl, ale vše bylo tak dynamické a Honza Jelínek tu ještě ani není. Musíme si to společně schválit, rozdělení rolí a kompetencí v realizačním týmu bude jasně nastavené. Uděláme to tak, aby všichni kluci své ambice, know-how prodali. Fotbal cítí skvěle, chci, aby v tom byli maximálně zainteresovaní a dělali věci, které je baví. Ono když se podíváte, co hrál Marek Jarolím a co Honza Jelínek, tak z toho vyplývá, jaké by ty role měly být.

Cítíte, že nebude lehké získat si na svou stranu fanoušky? Vašeho předchůdce Marka Kuliče měli hodně rádi.

Vnímám tu situaci, plně si to uvědomuji a ta otázka je legitimní. Je to na nás. Musíme udělat vše pro to, abychom je výkony na hřišti získali na svou stranu.

Jaké cíle před vás vedení nakladlo? Bavíte se o postupu do evropských pohárů?

To se ukáže. Jsem jako trenér odchovaný Spartou, tam jsme šli do každého zápasu s cílem vyhrát. Chceme být úspěšní, dobře připravení na soupeře, dobře trénovat. Výsledek však nezaručíte. Umíme zaručit proces, ale výsledek ne, ten bývá i o detailech.

Boleslav na podzim inkasovala hodně branek. Bude to hlavní věc, na kterou se budete zaměřovat?

To je alfa a omega celého pětitýdenního přípravného bloku. Chceme na defenzivě zapracovat. Když dostáváte hodně gólů, někde vám to pak chybí. Všichni to víme.

Přijdou nějaké posily?

V hlavě mám pár jmen, ale to je i o diskusi s vedením klubu. Hráčů je tu dost, tým poznáváme. Blbě se mi na to odpovídá, ale logicky bych si to dokázal představit.

Budete mít za úkol zapracovávat do áčka i víc mladých hráčů?

Je to jedna z debat. Ale musíme si říct, že věk není předurčující pro áčko. Každý musí mít výkonnost, kvalitu, touhu něco dokázat. S mladými hráči rád pracuji, rád je rozvíjím, ale opakuji, že věk neznamená, že někdo bude v kádru, nebo dokonce v základní sestavě.

Těšíte se na spolupráci se záložníkem Markem Matějovským?

S Márou mám nadstandardní vztahy, známe se ze Sparty, potkali jsme se i při jiných příležitostech. Mám ho strašně rád jako hráče i jako člověka. Vždycky uměl stmelit kabinu, všichni k němu vzhlíželi kvůli jeho fotbalovým i morálním kvalitám. Spatřuji obrovský benefit v tom, že tu je. Moc si ho vážím za to, jaký má charakter. Už na prvním tréninku bylo vidět, že týmu má pořád co dát. Bude to o komunikaci, o tom, jak se bude cítit, jakou roli bude mít a jak si ji spolu určíme.

Máte doporučení, kdo by po vás měl převzít reprezentační devatenáctku?