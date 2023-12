Matějovský se po hattricku omlouval za nesmysly. Konec Kuliče? Mrzí mě to, uvedl

Silvestrovské derby vám sedlo. Zdá se, že jste dobře připraven a liga by mohla hned začít, ne?

Spíš to vypadá, že si v lize góly šetřím a pak dám nějaké tady. Každopádně bylo vidět, že slávisté omladili sestavu, chtěli víc kousat. Poslední dobou jsou tyhle zápasy zajímavé, není to takové vyprdění, jak se vždy říkalo. Bylo vidět, že chtějí vyhrát všichni. Já se klukům omlouval, že jsem dělal nesmysly.

Tím myslíte penaltu, kterou jste zahrál dloubákem doprostřed brány a brankář Jakub Diviš vám ji lapil.

Přesně tak, to bych dělat neměl. S Dívou se samozřejmě známe, asi to čekal. Hlavně jsem tuhle penaltu nechtěl kopat. Říkal jsem Lafimu (Davidu Lafatovi) a Kládovi (Jiřímu Kladrubskému), ani jeden nechtěl. Tak jsem šel a v hlavě se mi zrodilo tohle.

Cítil jste, že zápas měl větší tempo, než bývalo zvykem?

Myslím, že jo. Je to víc běhavé, což je však logické, když přijdou mladší hráči. Tempo je pak vyšší. Před zápasem jsme si říkali, jestli to uběháme, ale nakonec jsme to zvládli.

Nebudou po vás chtít góly i v Boleslavi?

Nevím. Uvidíme, co nás teď v Boleslavi čeká.

V Boleslavi skončil čerstvě hlavní trenér Marek Kulič. Jak jste přijal tuhle zprávu?

Svým způsobem to bylo překvapení. O něčem se mluvilo, ale jak šel čas, říkali jsme si, že žádná změna asi nebude. A najednou se stane tohle. Teď spíš čekáme, až se 3. ledna sejdeme a dozvíme se bližší informace a víc podrobností. Zatím nic bližšího nevíme. Mě osobně to mrzí, protože se s Kuldou známe hodně dlouho a máme k sobě blízko. Je mi to líto, ale víme, že tohle fotbalový život přináší. Vše se bude hodnotit až po sezoně, jak dopadne.

Zahrál jste si proti klubovému spoluhráči Marku Suchému, který si v Silvestrovském derby odbyl premiéru. Jaké to bylo?

Bavili jsme se o tom, když dostal pozvánku a přijal ji. Ptal jsem se i na Škoďáka (Milana Škodu), který se tomu nějakou dobu bránil. Taky ho přemluvili. To jen ukazuje, jak moc chtěla Slavia uspět.

Hecovali jste se spolu?

To zase ne. Já tohle moc neprožívám. S klukama mám dobrý vztah, nic jsme nevypisovali.

S čím půjdete do jarní části sezony?

Určitě chceme být co nejvýš. Průběh podzimu nám ukázal, že by to mohlo jít. Závěr se nám moc nepovedl, ale věřím, že to nastartujeme a budeme vítězit. Pak uvidíme, na co to bude stačit.

Přemýšlel jste už nad tím, jestli budete pokračovat i v další sezoně?