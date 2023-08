Hořký konec jablonecké ikony. Pelta ho před sezonou přemlouval, teď se ho zbavil

„Vzájemně jsme se dohodli na tom, že si mohu najít jiný klub. Mám svolení, že zatím můžu s Jabloncem normálně trénovat. Nějaké nabídky mám a doufám, že ještě nějaké přijdou a pro obě strany to dopadne se šťastným koncem," řekl pro Sport.cz Jakub Považanec, o něhož se po minulé sezoně zajímala jeho rodná Banská Bystrica.

Severočeši nečekaným krokem reagují na katastrofický výkon se Spartou, s níž sehráli nejhorší poločas ve své prvoligové historii. „Někteří hráči dostali už potřetí šanci a budeme do toho muset asi trochu říznout. Bavili jsme se s majitelem. Chystá se tady nový trávník, pracuje na tom tady spousta lidí a my předvedeme takový výkon, který není hodný Jablonce. Mužstvo je ve fázi, kdy ho pořád budujeme, ale někteří dostali dost šancí, uvidíme, jak to bude dál," prohlásil po debaklu nespokojený Látal, jenž stále čeká na první výhru v Jablonci.