Horovi došla trpělivost, případ dává k hráčské asociaci! Dynamo se mnou nekomunikuje, zlobí se záložník

Od chvíle, kdy byl odstaven, se s klubem snaží domluvit na odstupném a předčasném ukončení smlouvy. Aby mohl v lednu naskočit do zimní přípravy v jiném klubu. Jenže… K dohodě zatím nedošlo. První nabídku odeslal Dynamu před necelými třemi týdny.

„Odezva z klubu byla ale nulová. Řekl jsem si - dobře, chci to mít za sebou a s manažerem jsme na klub odeslali druhý návrh. Sportovní manažer Jan Podroužek odpověděl, že tato nabídka je velice korektní, že bychom se měli domluvit. Do této doby se nikdo neozval. Přitom datum vypořádání a ukončení smlouvy jsme si v mailové komunikaci stanovili na pátek patnáctého prosince. Je sobota a nic,“ tvrdí 32letý Hora.

„Teď už to řeší oni, na Dynamo pošlou oficiální výzvu. Věřím, že budou úspěšní. Kluby mi volají, ptají se, jak to se mnou vypadá. Odpovídám jen: měl bych v Dynamu skončit, ale nevím,“ dodává Hora, který má v Dynamu nadále platný kontrakt do konce sezony.