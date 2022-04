Hr. Králové

Hradecký trenér Koubek nedávno prohlásil, že o účast ve skupině o titul příliš nestojí a raději by hrál o milionovou prémii za sedmé místo. Z tohoto pohledu mu jeho svěřenci radost neudělali, protože svůj náskok na šesté příčce zvýšili na dva body. Hradečtí udeřili hned z první akce. V sedmé minutě přilétl do šestnáctky Mejdrův centr a zcela volný Vlkanova, ač nejmenší hráč na hřišti, hlavičkoval do sítě. Pro kapitána Východočechů to byl šestý ligový gól v sezoně a první po zimní přestávce.