RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Klobouk dolů před Spartou, za Kuchtu bych dal balík. Tvrdík se kritikou Šmicra shodil

Začít musím rozjetou Spartou. Před utkáním jsem říkal, že jestli to na Baníku nezvládne, tak vyhlášení o návratu do boje o titul zase odepíše. Letenští vyhráli a ukázali ohromnou sílu. Útočné trio Kuchta, Čvančara, Haraslín šlape, jeden přihrává na góly druhému. K tomu si přidejte podporu pěti záložníků a zvládla to i obrana v čele s gólmanem Kovářem. Baník vsadil na jednoduché dlouhé balony, chtěl Spartu uskákat, ale to se nepovedlo.

Karty jsou tak v lize momentálně rozdané pro Spartu. Do konce základní části ligy má doma Slavii i Plzeň, těm se navíc venku úplně nedaří. Ze Sparty je cítit mentální síla, je to vidět na radosti po gólech. A jestli se teď mluví o tom, zda by měli na Letné udržet útočníka Kuchtu? I kdyby to mělo být za nějaké rekordní odstupné, tak za sebe říkám, že určitě ano. V takové formě bych já byl ochotný i vysokou částku dát.

Fotbalová Sparta je zpátky ve hře o titul? Expert věří Slavii, příspěvek z pořadu Přímák.Video : Sport.cz

Baník je naopak v útlumu. Není to ten Baník, jaký by ostravští šéfové i fanoušci chtěli vidět. Opakovaně říkám, že mi tam něco chybí, lídr, jakým byl Milan Baroš. Brankář Laštůvka je osobnost, ale z branky to nedokáže tolik ovlivnit. Baník má majitele s obrovským baníkovým srdcem, ale mužstvo by potřebovalo mít někoho takového také na hřišti.

Slavia ve šlágru vyhrála na mistrovskou Plzní. Zápas měl velkou předehru, kdy šéfové klubů Tvrdík a Šádek deklarovali, jak chtějí kultivovat fotbalové prostředí. Zboural se plot v sektoru hostů, bylo tam setkání kapitánů, k tomu otevřený trénink v Edenu a pak i návštěva nemocnice v Motole. Za mě skvělá propagace zábavy a fotbalového produktu a jen tak dál. Jen to pak pan Tvrdík shodil vyjádřením proti Vláďovi Šmicrovi. Co je špatného na tom, když taková osobnost řekne svůj názor? Řekl pravdu a od koho jiného by to měl vzít. Ale věřím, že si vše vyříkali, jelikož jim oběma přeci jde o to samé - vrátit Slavii na vrchol.

Na druhou stranu, dřív byly tyhle zápasy vyostřené, padaly nadávky, červené karty. Tak v tomhle směru to bylo v Edenu tentokrát jiné. Plzeň vedla a vsadila na taktiku, díky které byla v minulosti úspěšná. Slavia ale v krásné atmosféře přidala a zaslouženě vyhrála. Nutno říct, že jí k vítězství pomohly zase přestávkové změny v sestavě. Začala hrát v ještě větší intenzitě a bylo otázkou času, kdy zápas otočí a nepřidá ještě víc branek.

Ve druhé půli jsme chvílemi koncertovali, chválí tým Jindřich Trpišovský. Zaslouženě jsme vyhráli!Video : Sport.cz

Pro Plzeň je to určitě zklamání. Být ve vedení Viktorky, paniku bych nevyvolával, bodové rozdíly jsou minimální a zápasů je ještě dost, ale je určitě načase, aby se něco změnilo. Je bez debaty, že věci, co dříve fungovaly, tak nyní nefungují. Ztrát už na jaře bylo více než dost.

V klubu se musí soustředit na jedinou věc, na zápas Bohemkou před reprezentační pauzou. To bude pro Viktorku zápas jara. Bude to výzva, protože Bohemka hraje venku výborně a pojede do Plzně se vztyčenou hlavou. Jestli ale Bílkův tým chce míchat nahoře karty, nic jiného než vítězství ho nesmí zajímat. A Bohemka bude chtít navázat opět na dva vítězné zápasy a potvrdit, že se právem dere do první šestky.

První vítězství na jaře uhrála Olomouc. Nad Českými Budějovicemi zvítězila i bez střelce Chytila. Ukázali se další šikovní hráči - Růsek a Vodháněl. Byla radost je sledovat. O co hrát je i na spodku tabulky. Teplice přišly o výhru penaltou v poslední minutě. Zlín bral jen bod, což je v jeho situaci málo a Pardubice prohrály, takže i dole je všechno otevřené. Teď hrají Pardubice doma s Teplicemi, tak jsem hodně zvědavý, jak to dopadne. Chtěl bych také pochválit výkony rozhodčích, kteří to zvládli bez výraznějších pochybení a ukazuje se, že Příhodova komise nastlolila správný směr.

Už teď se na další kolo těším a věřím, že na stadiony najdou cestu i fanoušci, které potěší další příděl gólů. Pojďme i my fanoušci pomoct při kultivaci na fotbalových stadionech a zlepšovat celkový obraz českého fotbalu...