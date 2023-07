Insolvence sponzora nás neovlivnila, oddychli si Bohemians. Čtyřicet procent akcií klubu je ale k prodeji

Následně se slova ujal předseda představenstva Dariusz Jakubowicz a všem přítomným nastínil, jak se vedení Klokanů z prekérní situace dostalo. „Jakmile došlo k insolvenčnímu řízení, podali jsme v zákonné lhůtě výpověď. Do té doby jsme plnili veškeré povinnosti, ačkoliv od nového roku nám vůbec neplatili. Mrzí nás to, jednalo se o lukrativní, dlouhodobou smlouvu," posteskl si.

Na smutnění ale během jinak veleúspěšného jara nebyl čas, bylo potřeba hlavně rychle jednat. „Řešili jsme to tím, že jsme okamžitě aktivovali všechny další možnosti, které jsme měli k dispozici. Důležité bylo, že generální sponzor (Barvy a laky Hostivař, pozn. red.) navýšil svoji smlouvu tak, aby nahradil vzniklou ztrátu. V jednu chvíli to bylo hodně bolestivé, ale se silou Bohemky, akcionářů a vedení jsme si s tím poradili tak, že v důsledku nikdo nepocítil vůbec nic," vysvětlil Jakubowicz.

„Zásah do rozpočtu to byl značný, ale klub to ekonomicky ani existenčně neohrozilo. Tyhle roky už máme za sebou," připomněl pak Koukal problémy, které Bohemians sužovaly hlavně mezi lety 2005 a 2009. Tehdy dokonce hrozilo, že tradiční klub se slavnou historií z důvodu finančních potíží zanikne úplně.

Vršovický celek ale plánuje být ekonomicky ještě o něco stabilnější, proto chce spustit projekt Bohemians Top 100. O co že se vlastně bude jednat? „Jednání, kdy jsem se do klubu snažil sehnat dalšího silného partnera, k výsledku nevedla," nakousl téma předseda představenstva. „Vymysleli jsme tedy projekt, kde zkusíme oslovit větší skupinu lidí. Až sto investorů bude moci získat čtyřicet procent akcií klubu, každý si tedy bude moci odkoupit 0,4 procenta. Pokud se vše podaří, klub bude postaven na větším portfoliu jistoty a stability," dodal Jakubowicz.

Ale zapojit se do projektu Bohemians Top 100 nebude moci úplně každý. „Chceme tam čestné lidi s jasně prokázaným původem peněz, aby to pro klub byl stabilní nástroj, co se týče jeho financování," má jasno Jakubowicz. Bližší informace pro potenciální zájemce by měl klub brzy komunikovat na webu a svých sociálních sítích.