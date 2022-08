Jablonec byl v koncovce efektivnější, štvala zlínského trenéra Jelínka už druhá domácí remíza

Jelínek musel v závěru skousnout vyloučení Didiby za kopnutí do Kratochvíla. Byla to už třetí červená karta Ševců v novém ligovém ročníku. „Kratochvíl hrál na zemi a sudí hru nepřerušil. Další nedisciplinovanost našeho hráče mně ale hodně vadí. To se nesmí stávat. Zase budeme muset hledat za Didibu pro příští duel náhradu," štvalo ho.

Na 1:1 vyrovnával útočník Jawo. „Je teď zdravý a v ofenzívě se mu daří. Je vidět, jak mu narostlo sebevědomí," všiml si Jelínek. Litoval, že v úplném závěru neproměnil Čanturišvili sólo. „On umí gólmana obstřelit, avšak tentokrát trefil Hanušovu hlavu. Možná mohl jít do kličky, což by ovšem bylo na mokrém terénu riskantní," uvažoval Jelínek.

První gól obdrželo jeho mužstvo z přímého kopu od Polidara, který zakroutil míč do sítě podobně jako v předchozím střetnutí Jablonce se Slavií. „Já jsem v brance nikdy nestál, a tak si netroufám říct, zda mohl náš brankář Rakovan reagovat líp. Byla to přitom premiérová soupeřova střela na naši bránu. Takže se zase vracím k tomu, že kdybychom byli o něco efektivnější, musel by dotahovat Jablonec, a ne my," tvrdil.