Jablonecká kabina ztichla. Každý si uvědomuje vážnost situace, hlesl Malínský

„Teče nám do bot a v hlavě to mám, přemýšlím nad tím, co a jak. To jsou však spíš černé scénáře... Furt jsme si říkali, že máme ještě pět kol, teď už jsou ale jen čtyři. Musíme prostě zabrat, nic jiného nám nezbývá, pokud nechceme hrát baráž," líčil sklesle po dalším zápase, ve kterém jablonečtí nedokázali svého soupeře v nejvyšší soutěži přetlačit.

Je již jedenáctým v řadě, čím Jablonec vyrovnal své devatenáct let staré maximum. „Je to katastrofální. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme hrát takhle o záchranu a budeme dokonce na 15. místě, nevěřil bych tomu. Fotbal je však takový. Pořád zbývají čtyři kola, a můžeme se z toho dostat. Nikdo nechce hrát baráž," poznamenal. „Trápí mě to. Nevím, o nikom, koho by to v kabině netrápilo. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme zvládnout, bohužel nám to nejde," smutnil.

V zelenobílé šatně se po další prohře rozhostilo ticho. „Nálada v kabině není dobrá, což je pochopitelné. Každý si uvědomuje vážnost situace. Je potřeba s tím něco udělat, v tréninku odvádět maximum a pak to přenést na hřiště. Chybí nám taková lehkost, abychom se tlačili ve více lidech do vápna a vedlo to k brankám. Za celou sezonu jsme jich vstřelili strašně málo. Vypovídá to o situaci, v jaké teď jsme," pověděl záložník. Severočeši dali za 31 zápasů jen 22 gólů, což je v soutěži suverénně nejhorší bilance.

„Nevím, zda je to o nervozitě, spíš o kvalitě jednotlivců, kteří se v situaci ocitnou. Ona to taky není sranda, když člověk vede na hřišti třicet metrů balon a furt se musí koukat, aby ho měl pod kontrolou," prohodil Malínský. Velkou šanci měl ve 27. minutě, střílel však nad břevno. „Vyplaval jsem sám na zadní tyči a chtěl to zkusit přes Markoviče, ale míč mi skočil," zalitoval křídelník, který je v Jablonci na hostování ze Slavie.