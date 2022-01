Jablonskému vypršel dlouhý trest, v Polsku pokračuje

„Je na něm vidět, že má do fotbalu velkou chuť. Nedával to nějak speciálně najevo, ale myslím, že vnitřně byl určitě šťastný, že opět mohl být součástí týmu a kabiny," pověděl jeho spoluhráč Jakub Jugas. Do Cracovie přišel vloni v létě, kdy byl Jablonský zhruba uprostřed svého trestu.

Byl předposlední den prázdnin roku 2020. Jablonskému tehdy bylo 28 let, což zpravidla bývají ta nejlepší fotbalová léta. S Cracovií ještě v neděli nastoupil v Bielsko-Bialé proti týmu Podbeskidzie a gólem pomohl k remíze 2:2. Na dlouhé měsíce však šlo o jeho poslední fotbalové utkání, neboť v září ho FIFA potrestala zákazem fotbalu. Platil až do konce kalendářního roku 2021.

Čím se rodák ze Sokolova provinil? V září 2013 českým fotbalem otřásla sázkařská aféra, do které byl namočený mimo jiné právě toho času obránce Teplic. Policejní odposlechy ho později usvědčily z pokusu o zmanipulování výsledku utkání mezi Teplicemi a Plzní v juniorské lize, k němuž mělo dojít v roce 2012.

Podle serveru SeznamZprávy.cz si čerstvě 21letý stoper v autobuse cestou na zápas volal s bývalým spoluhráčem z dorostu Janem Hanzalem. Domlouvali spolu, aby v utkání padlo hodně branek, na což by se dalo vsadit. V pozadí stála sázkařská mafie, která měla na svědomí převážně v nižších českých soutěžích více podobných případů. Konkrétně tady měly padnout dva góly v prvním a další dva ve druhém poločase.

„To máš těžký, když má být prvních patnáct minut bez gólu. To pak máš na dva jenom půl hodiny. To neslibuju, to tedy fakt nezaručuju," citoval server jeden z útržků Jablonského komunikace. V tomto případě však mafie celou akci na poslední chvíli zrušila.

Nicméně policie Jablonského jako jednoho z dvanácti tehdy aktivních i bývalých fotbalistů obvinila. Soud začal celý případ rozplétat v roce 2016. Ten ve Strakonicích ho v roce 2018 potrestal podmíněným trestem, o rok později verdikt posvětila vyšší instance v Českých Budějovicích.