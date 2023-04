Jágr? Mám ještě co dělat, smál se rekordman Hübschman

Co pro vás meta znamená?

Na jednu stranu jsem samozřejmě rád, na druhou nevím, jestli je to nějaká dobrá vizitka... Samozřejmě mě to bude i něco stát, takže z tohoto pohledu to není nic dobrého. (usměje se) Ale každého ocenění je potřeba si vážit, byť si víc vážím týmových úspěchů než těch individuálních. Jsem rád, že nám gól přinesl alespoň bod a není to prohra. Druhý poločas jsme už hráli lépe, ale měli jsme přidat ještě víc, abychom zápas otočili.

4️⃣1️⃣ LET 7️⃣ MĚSÍCŮ 1️⃣ DEN Tomáš Hübschman se stal nejstarším střelcem v historii ligy 👏 pic.twitter.com/dzckXFjxAg — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) April 5, 2023

Proč by nemělo jít o dobrou vizitku?

Jde o nejstaršího střelce, nevím, zda je to něco pozitivního... Určitě je to věc, kterou musím brát s pokorou, ale zase být v něčem nejstarší taky není úplná výhoda.

Už teď tušíte, jak se cítí Jaromír Jágr?

(směje se) Myslím, že to mám ještě co dělat! Ale Jarda je neskutečný v jeho letech. Sám občas cítím, jak to bolí, a to jsem asi o deset let mladší, takže chápu, jak to musí bolet jeho.

Přišlo mi, že jste se po gólu ani moc neradoval. Na co jste myslel?

Foto: Radek Petrášek, ČTK Hráči Jablonce se radují z gólu.

Měl jsem samozřejmě radost, ale šetřil jsem síly, nebudu tady běhat kolečka. (směje se) Jsem občas rád, že to ještě vydejchám. Proto žádný velký oslavy. Ani nejsem takový střelec, abych vymýšlel na každý zápas jinou oslavu. Mně to stačí jenom takhle. Ale vnitřně jsem byl samozřejmě spokojený, že jsme vyrovnali brzy na začátku druhý půle. Věřil jsem, že v tlaku budeme pokračovat a dokážeme zápas ještě zlomit na svou stranu, bohužel se to nepovedlo.

Gólman Slovácka Filip Ngueyn říkal, že na něj máte asi spadeno, co vy na to?

Je pravda, že když byl v Liberci, tak jsem mu dal jeden gól a ve Slovácku dva, takže jsem proti němu skóroval třikrát. Takže polovinu svých gólů jsem dal jemu. Zasmáli jsme se tomu. Asi jde o nějaký štěstí.

Kolik za rekord přispějete do kabiny?

Vzhledem k tomu, že jsem pokladník, tak to nebude tak těžký. Něco si určím. (směje se) Ale určitě budu mít proti sobě silný parlament kluků... Něco to stát bude, ale nebudu říkat co.

Trefil jste se ve 41 let a 7 měsících, zvládnete rekord posunout i v příští sezoně?

Foto: Radek Petrášek, ČTK Brankář Filip Nguyen ze Slovácka.

Teď nemůžu říct. Budu se snažit dohrát sezonu a uvidím, co bude pak, jak mi bude končit smlouva. Jestli bude zdraví, výkonnost, jestli bude chtít majitel, klub, trenér. Pokud se vše splní, tak je možné, že ano. Pokud ne, tak se rozejdeme a zůstane to takhle. Nic nového, je to tak každou sezonu.

Skórovat jste mohl už v první půli, kdy jste trefil břevno. Co chybělo?

Když se to povede trefit, tak je to pěkný, ale hlavně jsem nechtěl, aby z toho byl brejk. Takže jsem se snažil trefit balon a bránu. V takhle těžkých pozicích je to tak vždycky. Jednou z deseti se to povede a devětkrát to letí na tribunu nebo tady do Kauflandu. A lidí pískají nebo se smějí. Teď to vyšlo, i když ne gólově.

Berete bod?