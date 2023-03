Jak bolela hlavička od Olayinky? Překvapil mě, ale nezlobím se na něj, říká Ndefe

Liberec hraje v Ostravě, ze které 29letý hráč na severu hostuje a nastoupit nesmí. „Jsem malinko unavený, protože cestování bylo opravdu dlouhé. Ale samozřejmě bych chtěl proti Ostravě hrát, pro oba týmy jde o důležitý zápas. Doufám, že jsme utkáním se Slavií získali zpátky sebedůvěru," řekl v rozhovoru pro Sport.cz.

Bod se Slavií Liberec uhrál i díky Olayinkově zkratu, když vám dal hlavičku. Sledoval jste v Africe na reprezentačním soustředění, jak velký trest dostal?

Tam ne, až když jsem přiletěl zpátky, tak mě na letišti vyzvedával někdo z Liberce a říkal mi, že dostal trest na čtyři zápasy. Je to smutný, že nemůže čtyři zápasy hrát. Došlo k tomu v těžkém zápase plném emocí, ale takový je prostě fotbal.

Disciplinární komise potrestala Petera Olayinku stopkou na čtyři zápasy za červenou kartu při zápase proti Liberci. Hráč se ve spolupráci s klubem proti rozhodnutí odvolá. pic.twitter.com/Cq48q1NpgW — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 23, 2023

Disciplinární komise ho potrestala čtyřzápasovou stopkou poté, kdy se po faulu ocitl na zemi, vy jste k němu přiběhl a něco na něj křičel. On vstal a dal vám „hlavičku". Co jste mu říkal?

Zcela popravdě, jediné, co jsem mu řekl, bylo: ‚Hej, vstávej, proč jsi spadl, tohle nebyl faul, tak se zvedni.' Neřekl jsem mu nic špatného, vůbec nic proti němu. A pak byl jak blázen a zareagoval takhle. Ale nebylo to taky nic hrozného. Netrefil mě takovou intenzitou, že bych měl na hlavě nějakou stopu, ale pocítil jsem to, to zase ano. Nebylo to od něj chytré, ale myslím, že on tohle ví moc dobře sám.

Překvapil vás svou reakcí?

Jo. Nečekal jsem, že by udělal něco takového, takže v první moment mě to překvapilo. Opravdu mě trefil, jak můžete vidět na videu. Ale na druhou stranu, když jste na trávníku a chcete fakt hrozně moc vyhrát, tak se takové věci mohou stát. Nezlobím se na něj.

Mluvili jste spolu po zápase?

Ne, už jsem se s ním nepotkal. Nevím, kde byl, možná už byl v autobuse. My jsme se po zápase zdravili s fanoušky. Byli jsme hodně šťastní, protože jsme opravdu bojovali jako tým a byl to pro nás zasloužený bod. Klidně jsme mohli i vyhrát, kdyby rozhodčí nepísknul tu penaltu. Stále nechápu, proč. Ale k tomu se už taky nemá smysl vracet.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Útočník Slavie Peter Olayinka vidí v Liberci červenou kartu.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Pokutový kop rozhodčí nařídil také po vašem souboji s Olayinkou...

(usměje se) To je pravda, ale nemám s ním žádný problém. Prostě se hrálo ve velké intenzitě a z toho plyne hodně emocí. Podle mě to však penalta nebyla, i když někdo říká, že byla nařízená správně. Rozhodčí ji však zapískal a s tím nic neudělám.

A mimochodem na podzim Slavia vstřelila Ostravě vítězný gól po sporném momentu, ve kterém jste figuroval opět vy a Olayinka. Sudí však váš souboj před rozhodujícím gólem jako faul neposoudil.

(směje se) Nevím, proč tam jsem vždycky zrovna já a Olayinka. Možná příště budeme raději hrát na jiných pozicích. Ale pro mě to byl taky faul. Nerozumím tomu, proč nebyl. Ale je to vtipný, že tam jsem vždycky já a on. Ale nemám s ním žádný problém, je to dobrý hráč i kluk.

Jak moc bude Slavii podle vás chybět?

Myslím, že čtyři zápasy je hodně a chybět jim bude. Pro Slavii je důležitým hráčem, dal za ni v této sezoně spoustu gólů, na další nahrál. Na druhou stranu Slavia je velký tým s hodně kvalitními hráči. Má i kvalitní lavičku a myslím, že se s tím vypořádají. Bezpochyby je pro ni důležitý, ale zase tak velký problém to pro ni nebude.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Gigli Ndefe z Baníku Ostrava (vlevo) v souboji s Peterem Olayinkou ze Slavie.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Po zápase jste čelil na sociálních sítích i primitivním rasistickým vzkazům. Překvapily vás?

Překvapily. Ne že by se mě nějak hodně dotkly, protože takové rasistické urážky se dějí pořád a všude. Otázka zněla, proč zrovna tohle? Mohli mi poslat zprávu, že jsem zas.... hráč nebo něco podobného, to by se třeba dalo chápat, ale proč používat emotikony opic nebo banánů? To je prostě za hranou. Slavia má v kádru taky hráče z Afriky. Ale na vzkazy jsem nereagoval. Jen jsem je ukázal našemu řediteli komunikace, co s tím mám dělat.

Setkáváte se s rasismem v Česku často?

Často ne. Nějakou velkou zkušenost tady s rasismem nemám. Samozřejmě se najdou lidi, kteří něco řeknou, ale to jsou jen jednotlivci. Normálně můžu v Liberci, v Praze i Ostravě jít po ulici a nikdo se nestará. Řekl bych, že velký problém to v Česku není, je to záležitost jednotlivců.

Liberec teď čeká zápas v Ostravě, ze které hostujete. Mrzí vás, že nemůžete hrát?