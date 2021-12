Jarošíkovi pomohla manželka, motivační knížka a film Tajemství

To manželka mu pomohla, aby se zbavil trýzně, kterou novic mezi ligovými trenéry Jiří Jarošík prožíval po dva měsíce na lavičce fotbalových Teplic. Australská spisovatelka a televizní producentka Rhonda Bynreová ale také. „Dostal jsem od manželky knížku Tajemství a začetl se do ní,“ prozradil po premiérové výhře 4:1 nad Zlínem, že se okamžitě začetl do motivačního líčení, jak v sobě odhalit vlastní schopnosti a kráčet za spokojeným životem, štěstím a úspěchy.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Fotbalisté Teplic získali důležité záchranářské body se Zlínem. Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Článek „Pak jsem dokonce zjistil, že podle knižní předlohy byl natočen i film. I ten je o tom, jak si zachovat pozitivní myšlení, přitahovat pozitivní věci a jít se za nimi, protože pak se může všechno otočit," napadlo Jarošíka, že by film Tajemství mohl v teplické kabině posloužit jako motivační video. Před zápasem pravdy se Zlínem ho hráčům skutečně pustil. „Mladí kluci to možná tak nebrali a neberou, ti starší už ale mají jiný pohled. Už vzhledem ke zkušenostem, které mají," pochvaloval si, že dobře udělal. Teplická trýzeň totiž v sobotu skončila. Jarošíkova také. Po sedm ligových kol chodil a stýskal si, že by rád mluvil nikoli o prohraných, ale jednou také i o vyhraných zápasech. Foto: Ondřej Hájek, ČTK Rozčilující se Tomáš Vondrášek z Teplic.Foto : Ondřej Hájek, ČTK Po vítězném utkání se Zlínem k tomu měl konečně příležitost. „Myslím, že rozestavením se třemi stopery jsme soupeře zaskočili," připomínal přitom další tah, k němuž se odhodlal. FORTUNA:LIGA Teplice se dočkaly po dvanácti kolech výhry a opustily poslední místo „Nejen já, ale celý trenérský tým. Uvažovali jsme o této změně už před minulým zápasem v Praze na Slavii, protože jsme potřebovali něco změnit, nakonec jsme k němu sáhli až teď. A dokonce pár desítek minut před začátkem zápasu," usmíval se Jarošík, že i hráče svým rozhodnutím překvapil „Ale nezaskočilo je to. Hlavně ti starší, zkušenější, kteří se postupně vrací do sestavy, totiž věděli, o co jde, protože už v podobném rozestavení dřív hrávali." Motivační film a změna taktické partitury zapůsobily a pomohly Teplicím k výhře, na kterou mužstvo čekalo dvanáct zápasů. Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený FK Teplice (@fkteplice) „I díky šesti sedmi nadstandardním výkonům, které kluci podali. Žádné z předchozích utkání sice nezabalili a neodchodili, třeba s Plzní hráli také velmi dobře, ale až proti Zlínu jsme výkon vyšperkovali i góly. A hned čtyřmi. I tak mě v průběhu střetnutí omývali," připomněl Jarošík, že jeho tým inkasoval zase jako první. „Naštěstí jsme skvěle zareagovali, rychle vyrovnali a přidali hned druhý a třetí gól, což rozhodlo. I o tom, že už nejsme v tabulce poslední, což nás doufám také nakopne. Nesmíme ale koukat, kde je Karviná a kde jsme my, musíme se dál rvát a dávat do zápasů maximum. Věřit práci, kterou děláme, protože výsledky pak musí přijít," bylo z teplického trenéra cítit, jak inspirující stopu v něm zanechalo motivační čtení v Tajemství Rhondy Byrneové. „Klukům ale ten film už podruhé pouštět nebudu. Byl strašně dlouhý," ujišťoval, že své svěřence před cestou k dalšímu ligovému utkání do Jablonce z hledání motivace vynechá.

