Jasná červená, šílenost! A pan Klíma je ještě arogantní, nechápe Kováč

„Taky jsme dostali červené, to beru. Ale aby takový faul prošel bez ničeho, to je nepřijatelné! A pan Klíma je ještě arogantní. Vůbec mi to nevysvětlil, hned mi dal žlutou kartu. Vždyť to bylo na zlomení nohy! Ať píská, co má, víc nechceme. Je tady VAR. Vždyť je to šílené, šílené...!" není Kováč k zastavení.