Jde nám to tady. I mně se tu během aktivní kariéry dařilo, smál se Hapal

„Jsem spokojený s vítězstvím, byť u mě doma. Hráčům Sigmy jsem hned říkal, že mě to mrzí. Dnes ale bojuji za Baník Ostrava a jsem rád, že jsme to tady zvládli. Chtěl bych ale také olomouckým fanouškům vzdát hold. Když jsme tady hráli před rokem, vyvolávali moje jméno, tentokrát jsem to sice nepostřehl, ale nepřišel jsem jim poděkovat, a proto tak činím alespoň touto cestou,“ prohlásil v klidu Hapal.

Zároveň přiznal, že zápas výrazně ovlivnily dvě situace, první gól a vyloučení domácího gólmana Matúše Macíka. „Do obou poločasů jsme nevstoupili podle našich představ. Sigma byla v úvodu zápasu lepší, nebezpečnější. Nám pomohl první gól a červená karta. To misku vah naklonilo na naši stranu. Od té doby jsme hráli velmi dobře, dařilo se nám na míči. Stejné to bylo i po přestávce. Potřebovali jsme uklidňující, třetí gól. Kdyby totiž soupeř snížil, situaci na to měl, Jirka Letáček nás však podržel, měli bychom to ještě těžké,“ připustil.

Vůči nešťastníkovi Macíkovi byl tolerantní. „U vedoucího gólu to měl strašně složité. Tanko je neskutečně rychlý, protihráči ho možná pořád trochu podceňují. Přihrávka na něj za obranu byla ideální a on to skvěle vyřešil. Macík si asi myslel, že tam bude dříve. U vyloučení to bylo podobné. Zase balon za obranu, klička v úžasné rychlosti, kontakt a vyloučení. Pro gólmana fakt komplikované,“ prohlásil diplomaticky.

Ošemetné situace musel ale řešit i Macíkův protějšek Jiří Letáček a na rozdíl od slovenského gólmana vytáhl minimálně tři fantastické zákroky. „Máme dva výborné gólmany, ať je to Letáček, nebo Markovič. Oba se výborně doplňují, je radost se na ně dívat. Jsou koncentrovaní, pracují na sobě a v zápasech za to bývají odměněni. Tak, jak nás Markovič podržel neskutečně v poháru, teď si stejně vedl Letáček,“ chválil Hapal.