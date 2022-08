Jdeš do Sparty. Nevěřil mi, a odpoledne už tam trénoval, vzpomíná Zlámal na nejbizarnější přestupy ve Slavii

V pátečním fotbalovém pořadu Přímák host Ondřej Zlámal zavzpomínal na své působení ve Slavii. V Edenu byl redaktorem webu, šéfredaktorem zápasového magazínu a od roku 2007 manažerem komunikace a tiskovým mluvčím, než na podzim 2011 rezignoval poté, co klub jmenoval hlavním trenérem Františka Straku. Ve fotbalovém studiu Sport.cz přišla řeč i na kuriózní historky kolem přestupů. „Třeba jsem šel za jedním brankářem, říkal jsem mu: Jdeš do Sparty. A on mi říkal: To si děláš legraci ze mě. Vůbec mi to nevěřil. No… odpoledne už trénoval na Spartě,“ vypráví a moderátorovi Filipu Lejčkovi následně přiznává, že šlo o Matúše Kozáčika, jenž později chytal také za Plzeň, kde nyní působí v roli trenéra gólmanů.

Ondřej Zlámal v Přímáku vzpomíná na nejbizarnější momenty kolem slávistických přestupůVideo : Sport.cz

Článek Nejzapáleněji však hovoří o odchodu Mickaëla Tavarese. „Když jsme byli na soustředění v Dubaji, tak odjížděl do Hamburku," uvádí fotbalový reportér historku se senegalským středním záložníkem. „Na hřišti s námi udělal rozloučení, natočili jsme krátké video, odjel pryč, těšil se do Hamburku," líčí Zlámal. Jaký hráč by se hodil Slavii? A koho by měla stáhnout zpět z hostování? Diskuse v PřímákuVideo : Sport.cz „A najednou vletěl do toho hotelu, tam svítil taxík ještě s nějakou blikačkou, a že nemá pas, že si ho zapomněl. My jsme je totiž museli odevzdat na recepci," pokračuje host Přímáku. „Jak byl v tom stresu, aby stihl letadlo, protože tam létalo jedno za týden, tak jsme skočili do takového vozíku, jeli jsme pouští a on hledal svůj pas mezi ostatními a ty ostatní mi házel do toho vozíku," říká pobaveně. Kuchta a spol.? Nemyslím, že by v táboře slávistů měli vyvolat nenávist, říká Ondřej Zlámal v PřímákuVideo : Sport.cz „Řidič jel rychle a já jsem chytal pasy všech hráčů, trenérů. On našel ten jeden, hodil mi na to tu krabici, řekl: Bye! Skočil do taxíku a jel na letiště. A já po dvacetiminutové jízdě pouští jsem takhle držel pasy celé Slavie na klíně," vzpomíná bývalý zaměstnanec vršovického klubu. A dodává: „Přijeli jsme zpátky na hotel a já jsem si říkal, co když jsem nějaký pas ztratil? Třeba pana Jarolíma, nebo nějakého hráče..." Víc odchovanců v A-týmů Slavie? Fanoušci by to určitě přivítali! Úryvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz Více najdete ve videu z pořadu Přímák.