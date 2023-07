Je hezké být ve Spartě, ale ne na lavičce, říká Plechatý o dalším hostování

Po minulé sezoně jste si měli ve Spartě říct, co s vámi dál. Jak to proběhlo?

Je to pravda. Už před rokem jsem čekal, že půjde o můj poslední rok mimo Spartu a pak to na ni bude, nebo nebude. Začal jsem ve Spartě přípravu a myslím, že se mi i docela dařilo. I trenér Priske mě chválil, že jsem fyzicky dobře nachystaný. Příprava mi dala hodně. Trénoval jsem, ale pořád nevěděl, na čem jsem. Zda půjdu na přestup, na hostování, nebo zůstanu. Až před odjezdem na soustředění se situace vyřešila tím, že ještě zvolíme variantu hostování v Liberci.

Věřil jsem, že bych se tam mohl prosadit a dostat šanci. Sparta je pro mě v Čechách nejvíc, takže bych tam chtěl být, to je jasné. Ale jak jsem se bavil s trenérem Priskem, říkal, že by pro můj rozvoj bylo lepší, abych šel někam na hostování, protože ve Spartě bych nedostával tolik minut jako v Liberci. Vzal jsem to úplně v pohodě. Je sice hezké být ve Spartě, ale ne tam jen v uvozovkách sedět na lavičce. Pro mě je v tomhle věku důležitý hrát. A zase za rok se pak ukáže, jestli to bude na Spartu, nebo ne.