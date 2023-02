Jsem dřevěnej, culí se talent Kušej a lituje spálených tutovek. První ligový gól ale má

„Mohl jsem zachovat větší klid. Centr jsem netrefil, pak jsem šel sám na bránu, ale gólman mi to chytil. Ve druhé přišla další šance, ale měl jsem být chytřejší a udělat kličku. Brankář stál na vápně," litoval.

Důvodů ke smutnění moc neměl, protože ve 48. minutě se mu povedlo poprvé v nejvyšší soutěži skórovat. „Z ničeho nic míč propadl na zadní tyč, bylo to, že buď prostřelím, nebo ne. Napálil jsme to a byl z toho gól. Z ničeho nic. Jsem rád, když už jsem ve vyložených šancích vyhořel," pravil muž, jenž dorazil do Mladé Boleslavi v zimě z druholigového Prostějova.