RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Varovný prst pro Slavii, Plzeň si nemůže lhát do kapsy. Sparta mě bavila

Teplice proti Slavii odehrály zápas na hranici možností, naopak Pražané se nemohli nějak dostat do tempa. Hodně diskusí vyvolala situace v pokutovém území lídra ligy. Tam se za mě penalta dala pískat. Když ne kvůli hraní rukou, tak kvůli nebezpečné hře. Sudí Klíma to nevyhodnotil jako penaltu... Třeba by to bylo 2:0 a to by utkání dalo úplně jiný náboj.

Slavia nakonec sama kopala dvě penalty. První Grigar zlikvidoval, druhou pak vyrobil a dostal z ní gól na konečných 1:1. Trenér Trpišovský dal najevo nespokojenost s výkonem a já s ním souhlasím, že tohle musí být pro Slavii něco jako varovný prst. Zvláště, když příště přijede do Edenu Slovácko. To bylo skvěle připravené na bitvu s Plzní, vyhrálo ji a věřím tomu, že trenér Svědík nachystá perfektně tým i na Slavii.

Slovácko předčilo mistra prakticky ve všem. Bylo živější, agresivnější, rychlejší, vášnivější. Ukázalo, že je doma extrémně silné a určitě patří do první čtyřky. Plzeň mi naopak přišla až moc v klidu, byla taková bohorovná, bez pohybu. Přitom, když Viktorka chvílemi zapnula, dokázala si vytvořit závary. Výkon Plzně mě překvapil o to víc, že ji mělo nakopnout sobotní zaváhání Slavie. Nedá se nic dělat, Plzeň si nemůže lhát do kapsy, tým je prostě v útlumu. Možná je za tím absence Kalvacha. Je tichý, ale na hřišti je to čistič, a moc Viktorce chybí. Nemá tam nikoho, kdo to v rozhodující chvíli vezme na sebe.

Trenér Bílek tým v rozhovorech hájí, ale je natolik zkušený, aby věděl, že se něco děje. Myslím, že vedení dá hráčům nespokojenost najevo. Určitě není na místě Viktorku kritizovat, do konce ligy je ještě hodně kol, ale určitě to Plzeň nemůže nechat být. Možná je tam i nějaká frustrace z toho, že to najednou nejde. Plyne mi z toho i zákrok útočníka Chorého, který vědomě nastavil tělo soupeři. Na kartu to nebylo, ale vědomý bodyček ano a vůči soupeři to bylo určitě dost nefér.

Nejlepší dvojici se tak přiblížila Sparta. Nejde jen o to, že zase vyhrála, ale vypadá dobře. Herně i týmově. Vyzařuje z ní síla, vyniká Haraslín, zvedá se Kuchta, vidět je Kairinen. Líbilo se mi, jak Letenští hráli v pohybu. Musím říct, že mě jejich hra bavila a byly tam vidět atributy moderního fotbalu. Při vědomí dřívějších pochval a následných klopýtnutí je třeba opatrnost, ale dovolím si říct, že po tomhle kole je ze špičky Sparta v největší pohodě.

V posledních dnech se na Letné hodně mluvilo i o počinu Jakuba Jankta, který zveřejnil, že je homosexuál. Tleskám mu za to, na druhou stranu bych řekl, že tyhle věci jsou prostě v dnešní době normální. Žijeme v době, kdy by měla být společnost na tyhle věci připravená. Věřím, že to celé na Jakuba nebude mít žádný vliv.

Baník Ostrava opět nepředvedl optimální výkon a prohrál v Brně. Respekt si zaslouží Kuba Řezníček, který dal dvě branky. Ještě víc mě ale zaujal Matěj Šín. Mladý kluk dal svou první ligovou branku. V životě se popral s těžkou nemocí, tuhle bitvu vyhrál a teď ukazuje svůj talent. Trenér Hapal ukázal cit, nechává ho naskakovat do sestavy, nechce hráče dostat pod tlak, a Šín ukazuje, jak šikovný je. Myslím, že od něj nejen v Ostravě můžeme čekat velké věci.

Ostravský fotbalista Matěj Šín vyhrál nejdůležitější životní bitvu. Příspěvek z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Ligové kolo ozdobila řada krásných gólů, za vidění stály trefy Daníčka, Tupty, nebo třeba Janoška. Ten pomohl Pardubicím k důležité výhře v záchranářském souboji se Zlínem. Pardubice se teď na svého soupeře dotáhly v tabulce, ale čeká je ještě hodně práce.

Tématem zase budou výkony rozhodčích. Sudí Klíma neodpískal penaltu proti Slavii, v utkání Liberce s Olomoucí pro změnu VAR odvolal červenou kartu. Uvidíme, jak zareaguje Komise rozhodčích.

Za sebe musím znovu říct, že mě liga baví. Padají krásné góly, k vidění je hezký fotbal, a to i ve chvíli, kdy fotbalu nemusí přát počasí a ani terény nejsou optimální. Všechno se bude určitě zlepšovat a máme se na co těšit. Slavia hraje se Slováckem, Sparta jede do Zlína a Plzeň hraje s Libercem. Tohle si prostě fanoušci, stejně jako já, nemohou nechat ujít.