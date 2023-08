Jsem rád, že mi to lepí. Hlavní ale je, že jsme se naladili na vítěznou vlnu, tvrdil olomoucký Vodháněl

„Bylo to pro nás hodně složité. Chtěli jsme je od začátku rychle přehrávat do stran, ale to se nám nedařilo. Dobře se posouvali ve středovém bloku a my si nedokázali vytvářet tolik šancí, jak jsme si představovali. Vlastně jsme měli jen jednu na konci poločasu, když jsem to pravačkou trefil slušně, ale gólman to vyrazil," podotkl.

Po přestávce Sigma podle něj začala nabíhat více za obranu a přišlo zlepšení. „Vše ovšem roztrhal až první gól," zdůraznil. „Navedl jsem si míč ze strany do středu, překvapilo mě, jak se to přede mnou otevřelo, tak jsem zamířil k tyči a uklidil to," popsal vzápětí úvodní trefu a pak vyzvedl rychlou reakci na vyrovnávací gól Teplic, který dal parádní bombou do šibenice dvacetiletý střídající Srb Nemanja Krsmanovič.

„Nepoložilo nás to a dál jsme hráli své. Nejprve měl velkou šanci Juraj Chvátal, ale napálil boční síť. Pak já. Přihrával jsem na zadní tyč, byla to střílené, chtěl jsem trefit bránu a spadlo to tam, za což jsem rád," přiznal šestadvacetiletý fotbalista, který v té chvíli ještě nevěděl, že gól byl vlastní, když míč do sítě tečoval stoper Teplic.

V dosavadních čtyřech kolech se trefil už podruhé. „Těší mě, že mi to lepí. Důležitější však je, že jsme se po porážce na Spartě naladili na vítěznou vlnu. Doufám, že to tak bude pokračovat a je jedno, kdo bude dávat góly. Hlavně, ať se daří týmu," dodal.

Pochvalu si po utkání vysloužil i od kouče Sigmy Václava Jílka. „Individuálním výkonem ve finální fázi nám pomohl ke třem bodům. Je skvělý, co se týká techniky. Herní kvalitou evropský hráč, který splňuje nejvyšší parametry ve smyslu prvního dotyku, uvolnění na malém prostoru i zakončení," chválil Jílek.

Foto: Dalibor Glück, ČTK Jan Vodháněl z Olomouce.

„Musí se ale také držet pod krkem. To ve vztahu k práci dozadu. Tu mu neodpustím. Když ale bude rozhodovat zápasy, občas to oko přimhouříte. Základní věci si ale stejně jako ostatní plnit musí a myslím, že to chápe i respektuje. Může být ale ještě lepší a zajímavý i dál," dodal jedním dechem.

Vítězství označil za zasloužené, ale zároveň vydřené a s ohledem na šance Teplic v závěru i šťastné. „Hráli jsme totiž pomalu, neměli dobré postavení v ofenzívě, takže jsme nedokázali překonávat první ani druhou vlnu soupeře. Nebyli jsme schopni tak ohrozit bránu a to byl problém. Po přestávce, kdy jsme se jsme zlepšili, jsme si to zase zkomplikovali standardkami, z nichž soupeř hrozil a také vyrovnal. Tým na to ale perfektně zareagoval a toho si hodně cením. Stejně tak devíti bodů, které po čtyřech kolech máme," podotkl.