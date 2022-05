Jurečka měl smůlu. Zajímá nás týmová trofej, tvrdí po ligové derniéře kouč Slovácka

Jsme samozřejmě rádi, že jsme poslední ligový duel vyhráli. Uvědomuju si ale, že obě mužstva nastoupila v dost kombinovaných sestavách. My jsme některé hráče z pochopitelných důvodů šetřili na finále MOL Cupu. Zpočátku bylo na hřišti znát, že v základu hrají i fotbalisté, kteří tolik příležitostí nedostávají. Trochu nám to drhlo. Pomohlo nám ale vynucené střídání zraněného Jurošky. Vlasta Daníček vyztužil střed pole a Sadílek se mohl posunout výš. Po pěkné akci jsme donutili hosty k faulu a z nařízené penalty se nám povedlo vstřelit ještě do poločasu důležitý vedoucí gól.