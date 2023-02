Jurečka ve Slavii září a sparťan Kuchta může závidět. Takový servis na Letné nemá, všímá si expert

Fanoušci možná čekali od Jurečky po příchodu ze Slovácka víc. Teď se zdá, že se konečně dočkali toho, že je forvard ve formě. „Má na to rozhodovat utkání, má skvělý výběr místa, v tom je výjimečný. Má vrozený instinkt střelce, to se nedá naučit," chrlí ze sebe superlativy na adresu Jurečky Straka. „Fajn je i pro trenéra Trpišovského, že má v sestavě borce, co je schopný do dvacáté minuty rozhodnout," dodává.