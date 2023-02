PŘÍMÁK: Na sparťanské eso se valí chvála. Nejlepší na hřišti, shodli se experti. Standardky jsou průšvih

Sparta byla po prvním jarním kole pod tlakem. Remíza v Olomouci nebyla výsledkem, na který by družina v rudých dresech měla být pyšná. Nešlo jen o výsledek, ale i o herní tvář pražského klubu. A co víc, v základní sestavě chyběly zimní posily. Teď proti středočeskému týmu na Letné vyběhl finský záložník Kaan Kairinen od první minuty.

„Mrzí mě, že nehrál už v Olomouci, protože tady byl nejlepší. Ukázal své kvality. Má klid na balonu, přehled, dovede přihrát kolmicí i do strany. Bylo zkrátka u všeho," zářil spokojeností Straka, který se netají tím, že Sparta je klubem jeho srdce. „Má i dobrou střelu," doplňuje známého kouče novinář.

Vypadá to, že finský záložník by mohl být tahákem, kvůli kterému budou fanoušci rádi chodit na stadion. V poslední sezoně měl sice za 22 zápasů bilanci jednoho vstřeleného gólu a jedné přihrávky. V rudém dresu mu stačil jediný start, aby tyto mety vyrovnal. „Každý odehraný zápas mu navíc pomůže a jeho vůdcovská role bude výraznější," tuší Malý, že Sparta našla lídra týmu.

Vůdcovské schopnosti má v sobě i Ladislav Krejčí, ten se jen momentálně potýká s nedostatkem herní praxe. I v jeho případě se dá čekat zlepšení a nic na tom nemění ani fakt, že musel místo v záloze naskočit ve stoperské dvojici. „Je schopný to tam odehrát. Má dobré čtení hry, výběr místa, navíc je mladý, takže se dá čekat progres," chválí i dalšího z fotbalistů z Letné Straka. „Má v sobě ty pravé atributy, aby se zlepšoval. Dál bude s pokorou tvrdě pracovat a bude lepší," prorokuje novinář.

Úplně bez kazu to ale v letenském podání ani ve druhém jarním vystoupení nebylo. Někdejší vyhlášená zbraň Sparty, se co týče defenzivy, se tak pomalu stává noční můrou. Pražané dostali hned devět branek ze sedmnácti. „Překvapuje mě to," vyhrkne Straka. Soupeři se dostávají i k odraženým míčům, jako to dokázal třeba Tomič. Tomu se musí zamezit, hráči musí být nekompromisní," rozohní se bývalý stoper Sparty, který právě takový dokázal být.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Brankář pražské Sparty Matěj KovářFoto : Vlastimil Vacek, Právo

Nezbývá než podobné věci pilovat na tréninku a pracovat na vylepšení. „Nedá se nic dělat, jedině trénink pomůže. Musíte vědět, zda hrajete chlap na chlapa, nebo zónu. Vím, že ne všechno se podaří, ale kdybych já takhle, co vidím, fungoval v situaci jeden na jednoho, tak by mě trenér Ježek asi poslal do práce," kroutí hlavou nad některými nesoulady ve hře letenské defenzivy.