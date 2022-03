K vítězství jsme měli blíž, spokojeni nejsme, litoval Bílek remízy v Jablonci

„K vítězství jsme měli blíž. Měli jsme několik brankových příležitostí a tutovek. V první půli Bucha, ve druhé další, které neproměnili Chorý a Eduardo. Plus další závary. Z tohoto pohledu spokojenost není taková. Podřídili jsme se terénu. Hrál se jednoduchý fotbal, míče za beky do prostoru. Pro nás je to škoda. Na druhou stranu Jablonec má pořád velmi dobrý tým, který je nepříjemný. Třeba získaný bod bude v konečném účtování velmi důležitý," pověděl plzeňský kouč Michal Bílek