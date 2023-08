Karviná mi nechala otevřené dveře, rád bych jí to splatil, řekla posila Slezanů Čavoš

„Karviná mě kontaktovala už před delší dobou, ale měl jsem i jiné nabídky. S panem Vlkem (sportovní ředitel MFK Karviná) jsme byli dohodnutí, že když se to nepovede, tak sem budu mít otevřené dveře. Chtěl bych to teď Karviné splatit. Ten stadion tady je nádherný, ligové podmínky jsou nadstandardní, tak proč tu ligu tady nehrát třeba deset let v kuse," řekl Čavoš.

Zároveň přiznal, že hrát zase jen o záchranu v plánu neměl. „Kdo by měl. Ale fotbal tohle přináší. Jsem v Karviné a budu se bít za každý tým, ve kterém hraju. Chci sbírat body a tím to pro mě hasne," prohlásil.

Proti Jablonci si v dresu slezského nováčka 28letý záložník zapsal prvních dvacet odehraných minut, během nichž jeho nový tým dokázal smazat náskok soupeře a srovnat na 1:1. „Dlouhou dobu jsem nehrál a byl jsem šťastný, když jsem věděl, že tam jdu," řekl Čavoš, který nehrál ligový fotbal od 13. května, kdy České Budějovice zakončily minulou sezonou porážkou 0:4 s Libercem.

I proto do zápasu vběhl až v 71. minutě. „Na celý zápas by to ještě nebylo. I když jsem přes to volno běhal, tak ta herní praxe je nenahraditelná. Byli jsme takhle domluvení. Chtěl jsem udělat maximum, stihli jsme vyrovnat a měli jsme ještě pár dalších šancí. Při troše štěstí a lepší koncentraci ve vápně bychom brali tři body," přiblížil Čavoš.

„Samozřejmě Jablonec měl taky nějaké šance, na to musíme taky brát ohled, ale myslím si, že z nás byla vidět větší chuť i odhodlání už od první minuty. Bylo to vidět v soubojích, snad tady v příštím zápase budeme brát tři body," pokračoval hráč, jenž přestupem do nejvýchodnějšího ligového města trochu popřel argumenty karvinských funkcionářů, že přilákat zkušeného fotbalistu z Čech je téměř nemožné.

„Nám se tady moc nechce, protože je hrozná dálka pak jezdit na venkovní zápasy. Doufám, že téhle naší výhody budeme doma využívat a z našeho stadionu uděláme v uvozovkách nedobytnou tvrz, ve které budeme sbírat body," pověděl Čavoš.