Karviná pod Jarábkem znovu vyhrála. Holec má první nulu. Konečně jsem týmu taky pomohl, radoval se gólman

„V první řadě jsem rád, že se to utkání konečně podařilo i mě. Že jsem konečně týmu dokázal pomoct. Nějaké zákroky jsem tam měl, udrželi jsme nulu a máme nesmírně cenné vítězství,“ připomněl slovenský gólman, že ani on se po svém přestupu do týmu nováčka nevyvaroval chyb, po nichž Slezané ztráceli body.

Proti Hradci chybu nevyrobil, naopak tým dvěma skvělými zákroky podržel. Klíčový byl jeho zákrok v prvním poločase, kdy zneškodnil obrovskou šanci Štěpána Harazima, který se na něj po hrubce Jiřího Fleišmana váhajícího s rozehrávkou hnal úplně sám, navíc mu vlevo nabíhal útočník Daniel Vašulín.

„Velmi upřímně se musím přiznat, že si nějak nevybavuju, že by tam byl druhý hráč. Nebudu lhát. Když si to pak pustím, tak to asi uvidím, ale soustředil jsem se na to, že měl hlavu dole a bylo vidět, že půjde sám,“ usmíval se 29letý gólman Karviné. „Tipl jsem stranu, kam by mohl jít a snažil jsem si ho otevřít tak, aby mi to tam dal. To, že mě nakonec trefil je pro mě štěstí a jsem za to rád,“ svěřoval se Holec.

Foto: MFK Karviná Brankář Karviné Dominik Holec

„Měl to posunut Vašulínovi a ten by to dával do prázdné. Ale je otázka, zda o něm Harazim vůbec věděl. Jaký měl o situaci vůbec přehled,“ krčil rameny zklamaný trenér Hradce Králové Václav Kotal. „Je to obrovská škoda. Vyvíjelo by se to jinak, ale když nedáte gól, nemůžete vyhrát. Nevyužili jsme šance a pak už to bylo jen čekání na to, jestli Karviná vstřelí gól, nebo ne,“ popisoval.

A Karviná ho dala. Hostující brankář Petr Bajza v 78. minutě nedosáhl na centrovaný míč Fleišmana a ve vzduchu jen narazil do skákající dvojice Filip Čihák a Jaroslav Svozil. Míč se následně příhodně vykutálel před domácího Luckyho Ezeha, jenž ho nekompromisně poslal do branky. „Neměl to snadné, trefil se perfektně,“ chválil 18letého Nigerijce trenér Jarábek.

Foto: Petr Sznapka, ČTK Zleva Matej Čurma z Karviné a Ladislav Krejčí z Hradce Králové.

Hosté proti regulérnosti gólu protestovali, rozhodčí Stanislav Volek je nevyslyšel a VAR jeho rozhodnutí posvětil. „Vyběhl jsem, chytil jsem míč a měl jsem ho v ruce. Pak jsem ale do ní a do boku dostal úder a balon mi vypadl. Myslel jsem, že to byl faul. Že mě trefil jejich hráč, rozhodčí ale říkal, že do mě vrazil náš hráč. Sám nevím. Co ale vím, je, že jsme dostali gól z ničeho,“ zlobil se Bajza.

Domácí stoper Svozil nedovolené hraní proti brankáři soupeře odmítal. „Viděl jsem, že jde ven z brány a chtěl jsem mu to udělat těžší. Ať si jen nesebere jednoduše balon. Tak jsem do toho souboje šel, že se to může někde odrazit. A odrazilo,“ culil se.