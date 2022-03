Karviná v derby šokovala. Tohle nemůžeme jen tak přejít, soptil trenér Baníku

„Nemůžu říct nic jiného, než že jsme v prvním poločase nehráli na výsledek, ale šli si jen zahrát fotbal. Naprosto jsme upustili od defenzivy, díky které jsme v tabulce tam, kde jsme. Měli jsme to jít dobouchat, počkat si, nedat jim doma žádný prostor ke vstřelení jedné branky, natož tří," zlobil se trenér Baníku Ondřej Smetana.

Baník na jaře podruhé propadl s týmem, který bojuje o udržení prvoligové příslušnosti. Po výbuchu s Teplicemi (2:4), přišel další propadák v derby s poslední Karvinou. „Tohle nemůžeme jen tak přejít. Každý zápas má dopad na kabinu a takový především. Musíme z toho vyvodit důsledky. Když jsme schopni na Slovácku dobře pracovat a neinkasovat, tak to musíme zvládnout i doma proti Karviné," pěnil Smetana.

Úvod derby žádné překvapení nenaznačoval. Baník měl tlak, několik rohů, žádnou nebezpečnou akci ale nevytvořil. To hosté udeřili hned z první příležitosti. V 10. minutě přišel o míč Kontcevoj a Zorvan obstřelil Laštůvku. „Věděli jsme, že Baník má velmi silné začátky. Tam jsme to potřebovali ustát. Když jsme dali první gól, tak to z nás spadlo," vykládal útočník Karviné Antonín Svoboda, který měl kopačky ve druhém i třetím gólu svého týmu.