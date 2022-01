Karviné má z posledního místa pomoct trio posil z Baníku

„Adamovi na jeho pozici v Baníku vyrostla konkurence, která ho nepustila na hřiště. Ale na ligu stále má a měl by ji hrát, takže logicky šel do klubu, kde by měl mít větší vytížení. A podobně je to také u zbylých dvou. Mo (Sanneh) už nějakých osm měsíců ligu nehrál, potřebujeme, aby nám ukázal kvalitu i s výhledem na léto. Zaslouží si hrát. Karviné v její situaci všichni tři pomůžou. Je to výhodné pro všechny," osvětluje trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana pohyb ve slezských klubech.