Když nemáte body, jste na hraně, ale já neodejdu, nevzdává se Rada

„Když nemáte body, jste ve fotbale vždy na hraně, ale já neodejdu, budu bojovat do poslední chvíle. Nevzdám to! A jsem už natolik starej, že jestli se něco stane, jde to mimo mě. Ve fotbale je to běžný," řekl jablonecký kouč, který na Střelnici působí čtvrtým rokem a dvakrát s ním skončil třetí a dvakrát čtvrtý.