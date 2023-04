Klíčové derby o první místo: Sparta plná optimismu, Slavii trápí viróza

Fotbalová liga se těší na derby Sparty a Slavie s puncem, který tento slavný zápas dlouho neměl. Po patnácti letech se na vyprodané Letné odehraje přímý střet o první místo v tabulce. „Mám nejradši, když rozhoduje vzájemné utkání těch nejlepších," těší se trenér červenobílých Jindřich Trpišovský. Důležitost utkání je enormní, sezona vstupuje do finále, oba chtějí titul. Sparta po posledním kole poprvé v sezoně vyskočila do čela soutěže a v případě vítězství by se od sešívaných, již na ni ztrácejí dva body, odtrhla na rozdíl pěti bodů.

Sparta jde do derby v roli lídra tabulky. Je to výhoda? Diskuse z pořadu PřímákVideo : Sport.cz

Článek Výrazně by se tím i přiblížila triumfu v celé základní části, který je klíčový třeba proto, že první celek pak v nadstavbě přivítá druhý, třetí a čtvrtý tým doma. „Každý hráč přemýšlí trochu jinak, ale osobně se na to moc nedívám. Vím, že se vše bude rozhodovat až v nadstavbě. My taky několik bodů ztráceli a teď jsme první," nerozptyluje se úvahami o trháku sparťanský záložník Lukáš Sadílek. Nálada obou rivalů je ale úplně rozdílná. Sparta se chystá v klidu, v ústraní a posílená šňůrou devíti ligových výher za sebou. „Výkon v posledním zápase (v Pardubicích) byl dobrý. Na to koukáme, protože dokud budou naše výkony dobré, máme velkou šanci vyhrávat," přikyvuje asistent trenéra Letenských Lars Friis. Slavii trápí virové onemocnění Naopak v Edenu panuje rozruch, Slavia se potýká s virovým onemocněním, které se prohání kabinou. Trpišovský bude do poslední chvíle pozorovat, kdo v jakém zdravotním stavu bude. FORTUNA:LIGA Derby tentokrát favorita má. Jenže pozor, řežba o titul je na virózu nejlepší lék! „Hodně hráčů zasáhla viróza. Někteří se postupně vrací, někteří naopak odpadli. Budeme vycházet z aktuálního stavu hráčů. Chceme dát prioritu těm, které to nezasáhlo. Doktoři dělají všechno, co můžou, ale definitivní rozhodnutí padne až po sobotním rozcvičení," tvrdí hlavní slávistický stratég. Nejistý start je mimo jiné záložníků Christose Zafeirise, Petra Ševčíka, Ondřeje Lingra či beka Davida Juráska. Sparťané zůstávají obezřetní. „Bude to o bojovnosti. Oni jsou strašně dobře fyzicky připravení i fotbalově. Bude to velmi vyrovnané utkání. Rozhodnou maličkosti," tuší Sadílek. FORTUNA:LIGA Kdo naváže na Beauguela? Aktuální tabulka střelců Fortuna ligy