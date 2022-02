Klíma se přihlásil o pozici jedničky v útoku Baníku, chvály se dočkal Ekpai

„Ubong je ostřílený, má zkušenosti. Je to o tom, aby to prodal. V Boleslavi nám hodně pomohl," přitakal Klíma, druhý velký ostravský hrdina, jenž po změně stran přidal svůj druhý gól, když se prosadil po rohovém kopu.

Do Baníku přestoupil loni v létě právě z Boleslavi. „Moc jsem tu chtěl vyhrát," nezastíral autor sedmi ligových gólů v ligovém ročníku. Na tuhle metu se dostal i v minulých dvou sezonách. Nyní cítí, že by mohl být úspěšnější.

„Poslední týden to tak vyplynulo, Jirka byl vhozen do vody. Chtěli jsme vyřadit a vypnout Marka Matějovského, před kterým musím smeknout za to, jak ve čtyřiceti letech hraje. Když dostane prostor, tým kolem něj se rozhýbe, rozdává míče a je to strašně nebezpečné. Ne vždy se nám ho dařilo pokrýt, třeba akci před penaltovou situací vymyslel on," pravil uznale ostravský trenér, jenž kvitoval výkony křídelníka Šimona Falty a stopera Martina Chlumeckého, již byli dalšími posilami v základní jedenáctce Baníku.