Další kovbojka v Boleslavi. Nemám na to nervy, zuřil Jarolím po prohře s Baníkem. Kritizoval stopery

Fotogalerie +7

Scénáře domácích zápasů Mladé Boleslavi se často opakují. Hosté jdou lehce do vedení, parta z města automobilů pak zběsile honí výsledek a snaží se vyrovnat. „Soupeři dopřejeme komfortní náskok a pak se nám to buď podaří dohnat, nebo ne. Jenže povedlo se nám to jen s Olomoucí," podotkl mrzutě naladěný boleslavský kouč Karel Jarolím s odkazem na remízu s Hanáky, ale také porážky se Slováckem a Pardubicemi. V prvním jarním kole prohráli Středočeši podobným stylem s Baníkem Ostrava 2:3.

Baník vedl ve 25. minutě už o dvě branky, když se po průniku Ubonga Ekpaie prosadil Nemanja Kuzmanovič a pak se z penalty trefil Jiří Klíma. „Především v podání našich stoperů je to fatální bránění. Je to špatný," vydechl Jarolím. „Platíme za naivitu až stupiditu vzadu," pokračoval trpce.

A když se v závěru první půli domácí nadechli kontaktním gólem Michala Hlavatého, krátce po pauze vrátil Ostravanům dvougólový náskok znovu Klíma, jenž se pohotově prosadil po rohovém kopu. „Už na to nemám nervy. Hráči to už ode mě také slyšeli," krčil rameny viditelně rozmrzelý boleslavský stratég. Další stíhačka jeho družiny vedla jen ke korekci skóre na 2:3.

„Nálada byla po utkání logicky špatná. Trenér nám něco vytknul. My to musíme přijmout, protože má vždy pravdu," přiblížil záložník Středočechů Tomáš Ladra.

Jarolím doufal, že se přes zimní pauzu vachrlatá defenziva jeho týmu zlepší. Zatím zůstalo u přání. „Možná nám chyběl zápas, který jsme měli odehrát v Drážďanech. Kvůli koronaviru jsme ho museli zrušit. I proto jsme do tohoto utkání takhle vstupovali, čekali jsme, co to udělá," přemítal Jarolím.

„Navíc ze začátku přípravy hráli stopery Preisler a Smrž, Suchý a Karafiát se postupně vraceli po koronaviru. V tomhle složení jsme odehráli jen utkání v Plzni," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Karafiát z Mladé Boleslavi.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Už v průběhu zimy prohlásil, že by v kádru novou akvizici na postu stopera přivítal. Po průšvihu v defenzivě proti Baníku se jeví posílení na téhle citlivé pozici ještě naléhavěji. „Je to alarmující. Vždyť doma jsme dostali už dvacet gólů, což je neuvěřitelné. Víme o tom. Uvidíme, co se dá dělat," netušil Jarolím bezprostředně po porážce, jestli bude Boleslav nějak reagovat personálními pohyby v mužstvu.