Kolářovy chyby? K fotbalu to patří, říká bývalý trenér Slavie. Brankářskou jedničku by neměnil

Kolář je přitom v letošní sezoně neotřesitelnou brankářskou jedničkou. Jeho pozici by neměly ohrozit ani chyby z odvetného utkání proti ukrajinskému Luhansku, které vedly hned ke dvěma inkasovaným brankám. Slavia i přes chvilkový kolaps dosáhla na postup do základní skupiny Evropské ligy, v závěru duelu navíc své zaváhání napravil i již zmíněný Kolář.

„Nestahoval bych ho. V mnoha případech ukázal, že je opravdu kvalitní gólman, který dokáže podržet. Je pro mě číslo jedna. A to, že udělá chyby? Ty se dělají, patří to k tomu,“ říká Straka, podle jehož slov jsou chyby ve fotbale běžnou záležitostí.

„Jsme jenom lidi. Když se dělají chyby, které se neopakují, tak se to stát může. I lidi mají právo udělat chybu,“ přesvědčuje. „Když se ale opakují, tak už to má nějakou příčinu. Je to otázka třeba mentálního kouče nebo trenérů, kteří mají na starosti gólmany. A když brankář podrží tým v kritických situacích, vnímá to také kolektiv,“ hledá řešení zkušený kouč.