PŘÍMÁK: Albánii musíme poslat tam, kam patří. Stoprocentně vyhrajeme, hřímá Straka

Zkušený trenér nepřipouští debaty o tom, že by Češi měli mít v Edenu nějaký problém. „Za mě je ve hře jedině cesta za třemi body. Všechno je v našich rukách. Přirovnal bych to k situaci před MS 1990, kdy jsme ve skupině byli favority my a Portugalci. Nikdo nepochyboval, že to ukopeme. A stejně to vnímám i teď. Stoprocentně to zvládneme,“ pumpuje pozitivní energii do českého tábora expert ve studiu Sport.cz.