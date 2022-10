Kolik je varistů? čílí se Koubek po Spartě. Selský rozum to vidí, školení lidé ne!

„A druhý gól? V kabině jsme po zápase našli jasný záběr, že Krejčí míč tečoval. VAR to rozhodoval pět minut. Všichni to vidí, VAR to nevidí, to je pro mě nepochopitelné... Kolik tam je těch varistů!? Selský rozum to vidí, školení lidé ne. Nechtěl jsem být takový, ale hořkost cítím," poukazuje Koubek.