KOMENTÁŘ: Fanoušci Klusáčkovi spílají. Kouč Klokanů ale zaslouží i potlesk!

Jejich problém se tudíž nejmenuje Klusáček, nýbrž bídná efektivita. Respektive mizerná kvalita ve finální fázi. Pokud by ji Pražané měli, několik utkání by rozhodli už do přestávky. V tabulce by byli úplně někde jinde, u Botiče by bouchaly po podzimu světlice a v přilehlé Kozlovně u Bohemky by se bouřlivě slavilo.