Konec ve Spartě? Bylo to rychlé, vzpomíná kouč. Ultimátum prý nedostal

Hapal, který je momentálně bez angažmá, se domnívá, že Priske neznal při nástupu úplně situaci, v jaké se letenský klub nachází. Teď už ale také poznal, že kádr, který má k dispozici na boj o první příčku, stačit nebude. „Přivedli kvalitního stopera, tam se nepletli. Bota ale tlačí Spartu vepředu. Ukázalo se to v Evropě i třeba se Zlínem. Bylo to jako přes kopírák - míče chodily do šířky, držení balonu, převaha, ale celkově málo příležitostí," konstatuje Hapal.

Určitě je vidět, že Sparta zapracovala na fyzičce, zlepšila se organizace defenzivní hry. Jenže výsledky scházejí a pět nerozhodných výsledků v řadě rozproudilo debatu, zda další letenská sázka na zahraničního kouče nebyla krokem vedle. „Nechci, aby to vypadalo, že jsem nesoudný a pláču, když jsem ve Spartě předčasně skončil," upozorní Hapal nejprve, když zmíní, že o osudu kouče má rozhodovat jen majitel a sportovní vedení klubu.

Zahraniční trenéři v Česku to nemají lehké, míní bývalý kouč reprezentace Ivan Hašek v Přímáku.Video : Sport.cz

V médiích i Hapal zaznamenal statistiku, že má dánský kouč ve výsledku horší bilanci než Ital Andrea Stramaccioni, jenž je na Letné považován za symbol neúspěchu, kdy kouč vsadil na drahé zahraniční hráče, ale kýžený efekt se nedostavil. „Jsem zastáncem toho, že by trenér obecně měl dostat prostor. Jinak by jen pokračoval kolotoč trenérů, který zatím stejně výsledky nepřinesl. Vedení by mělo pozici trenéra stabilizovat a pomoci mu se skladbou kádru," myslí si expert, i když i jemu je jasné, že třeba rok na práci asi kouč nedostane.

Sparta? Jako když alkoholik nebo gambler říká, že nepije a nehrajeVideo : Sport.cz

„Podívejte se na Artetu v Arsenalu. Ten taky nezačal dobře, vedení za ním stálo a teď jsou na špici Premier League.Tady se vyměnilo pětadvacet trenérů a výsledky se nezměnily," dodává Hapal a věří, že by k nastartování Sparty mohl pomoci i Ladislav Krejčí mladší, lídr týmu, který ze sestavy na dlouhé týdny vypadl. „Bude mu chybět herní praxe, ale když bude stoprocentně zdravý, bude přínosem," tuší Hapal

Sám vzpomíná na dobu, kdy na Letnou přišel po nepovedeném angažmá dříve zmíněného Itala. „Měl jsem nějakou vizi o přebudování týmu v létě. Nepodařilo se mi ale osobně s vedením týmu naladit na stejnou notu ohledně hráčů, kteří měli přijít," prozrazuje bývalý reprezentant, který na Letné působil i v roli hráče. „V mém případně se víc hledělo na výsledky než na budování týmu. Na to bych musel dostat prostor a ten jsem nedostal. Přitom jsem si říkal, že je ta pravá chvíle přijít a něco změnit," dodává.

Daniel Křetínský je z toho sám nešťastný. A co Tomáš Rosický? Debatujeme v PřímákuVideo : Sport.cz

Když dostal laso ze Sparty, působil u slovenské reprezentační jednadvacítky. „Schůzek moc nebylo, zavolal pan Ščasný, zda bych měl zájem a pak to vzalo všechno rychlý spád," vzpomíná na start letenského angažmá. Připomíná, že u první schůzky nebyl ani majitel klubu Daniel Křetínský. „Za dobu mého působení jsme se bavili asi třikrát. Bylo to konstruktivní povídání, řešil se kádr, ale taktika ne," zdůrazňuje.

Řeč přišla i na Hapalův konec na Letné. Ten prý byl také hodně rychlý. „Na trénink přišel pan Ščasný s panem Kotalíkem, kteří mi to oznámili a já si pak už jen sbalil věci," líčí Hapal a tvrdí, že žádné ultimátum v podobě potřeby zisku určitého počtu bodů za daný počet kol nedostal. „Žádné ty ty ty nebylo. Myslím, že pokud za trenérem vedení stojí, mělo by ho nechat pracovat do poslední chvíle," míní. „Samozřejmě jsem jinde zažil, že přišla podmínka, ze tří utkání udělat šest bodů, nebo bude konec. Ve Spartě to ale nebyl ten případ."