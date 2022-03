Konečně máme bodový polštář, co by nám měl dát klid do příštích kol, ulevil si olomoucký trenér Jílek

Potřebovali jste doma vyhrát a konečně to přišlo...

Je to tak. Máme cenné tři body. První poločas byl z naší strany výrazně lepší. Dobře jsme do zápasu vstoupili. Věděli jsme, že Liberec má, nevím proč, začátky slabší, pasívnější a chtěli jsme z toho něco vytěžit, tlak, případně vedoucí gól, a to se podařilo.

Zase jsme ale některé dobře rozehrané situace nedotlačili do vápna, a to mi vadilo. Honzu Navrátila chválím za pohotovost při vstřelení branky, ale kdyby byl agresivnější v dostupování, mohl v utkání sehrát ještě výraznější roli, přidat minimálně druhý gól.

Theodor Gebre Selassie z Liberce (vlevo).

Druhý poločas byl ale hodně špatný. K ničemu jste se nedostali a v závěru jen odkopávali míče z vlastní poloviny. Proč?

Viděli jste to. Situace, ve které jsme se nacházeli, zase na nás působila. Vedeme 1:0, soupeř jakoby nemá, co ztratit, hraje uvolněněji, aktivněji a my jsme se tomu přizpůsobili. Hráli jsme pasívněji, defenzívněji. Chtěli jsme sice vycházet ze středního bloku, ale ne ztrácet každý získaný balón. Nebyli jsme pak schopni ho podržet a sehrát konstruktivně útočnou akci na dvě, tři přihrávky. Měli jsme čisté pozice a míče jsme jen vyhazovali. To cíl nebyl, ale bereme důležité tři body, a to je hlavní.

Zleva Karol Mészáros z Liberce a Jan Navrátil z Olomouce.

Zdálo se, že v závěru vám citelně chyběl střední záložník Breite, který musel ze hřiště kvůli zranění?

Rozbilo nám to hru. To i s ohledem na to, že nám ve středu pole chyběli i Greššák s Gonzálezem. Bylo jasné, že za této konstelace s příchodem Hubníka, který Radima nahradil, nebudeme předvádět velké kreativní představení. Byla to tak pro nás spíše otázka dohrání. Zásah tedy velký. Radim by však z placu neslezl, kdyby měl minimální šanci to dohrát. Je ale soudný a už v poločase říkal, že neví, jak dlouho ještě vydrží. Nakopnuté lýtko ho bolelo.

Posunuli jste se na sedmou příčku, a na šestou ztrácíte už jen bod. Vnímáte to tak, že teď už hrajete o první skupinu?

Ano. Nejen ale o to šesté místo. Máme respekt i k soupeřům pod námi. Na jedenáctý Zlín máme náskok pouhých pěti bodů. V této soutěži každý může získat body s každým. Třeba Karviná to ukázala na Slavii i Baníku. Nic není rozhodnuté. Máme však určitý bodový polštář, který by nám měl dát klid do závěrečných čtyř kol i nadcházející reprezentační pauzy. Pokud přidáme ještě jedno vítězství, myslím, že si zajistíme prostřední skupinu. V této chvíli ale klubovou ambicí je, abychom se o šestou příčku porvali. To je naprosto jednoznačné.

Olomoučtí fotbalisté děkují po utkání fanouškům za podporu.

Kdy se vaším svěřencům vrátí pohoda, aby za stavu 1:0 šli za druhým, třetím gólem, a tedy klidným vítězstvím?