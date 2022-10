Konečně zase dýcháme, ulevilo se pardubickému kouči Kováčovi

Narozdíl od minulého debaklu na hřišti Teplic ukazovali jeho namotivovaní svěřenci od první minuty, že tentokrát žádnou ostudu nedopustí. Do utkání nastoupili nečekaně se čtyřčlennou zadní řadou, což byla výrazná změna oproti rozestavení na tři obránce, které Kováč obvykle praktikuje. „Rozhodl jsem se takto již po Teplicích, ačkoliv máme skvělé hráče na hru se třemi stopery. Bylo ale třeba do toho sáhnout," věděl 42letý kouč.

A ten se činil hlavně v 67. minutě. To měl totiž Jablonec takřka stoprocentní šanci poté, co do vápna Pardubic opět pronikl štírek Jovovič. Mrštný gólman ale fantasticky zlikvidoval nejprve jeho zakončení na zadní tyč, následně i dorážku Diona Coolse z bezprostřední blízkosti.

Jen o chvilku později vyvezl míč bek Východočechů Dominik Kostka a předal jej Hlavatému, jehož pumelice pravačkou zpoza vápna zapadla přesně k tyči. „Dostal jsem spoustu času a v naší situaci není prostor na to, vymýšlet nějakou tiki-taku a prokombinovat to až do kuchyně. Prostě jsem práskl do balonu a spadlo to tam," popisoval klíčovou situaci šťastný střelec, pro něhož šlo již o třetí branku v sezoně.