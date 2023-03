Kouč Sánchez po katarské reprezentaci převezme fotbalisty Ekvádoru

Sánchez trenérskou kariéru zahájil u barcelonské mládeže a působil u ní deset let, než se v roce 2006 přesunul do Kataru, kde trénoval fotbalové talenty v akademii. O sedm let později se přesunul k výběru do 19 let a od roku 2017 byl hlavním trenérem reprezentačního áčka. Na MS domácí tým nevyhrál v konkurenci Nizozemska, Senegalu a právě Ekvádoru ani jeden zápas a vstřelil jediný gól.