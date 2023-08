Kozel získal jako trenér s Libercem ve Zlíně premiérový bod. S pokorou ho musíme brát, tvrdil

Jeho tým už nezvládl závěry předchozích dvou ligových střetnutí. V Mladé Boleslavi přišli Liberečtí ke konci o dvoubrankový náskok a před týdnem padli doma 0:1 s Bohemians kvůli gólu inkasovanému v nastavení. „Bylo by špatné, kdyby se nám něco takového přihodilo potřetí za sebou. Pokud by gól Zlína platil, zřejmě by nás uzemnil. Proto musíme s pokorou bodík brát. Pro mě byl vůbec první, který jsem jako trenér na třetí pokus ve Zlíně s Libercem získal. Pro diváky to byl docela zajímavý duel," domníval se.