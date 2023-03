Kruté rozhodnutí ještě před třicítkou. Hovorka končí kariéru!

„Jsem se svým rozhodnutím smířený, našel jsem vnitřní klid. Ale nezastírám, že je to strašně těžké. Není to úplně sranda po pětadvaceti letech, kdy jsem fotbalu obětoval všechno. Ještě když ho mám rád, miluju ho, fyzicky se teď cítím dobře. Na vrcholu sil jsem věděl, že uhlídám kohokoliv. Pak jsem ale musel na operaci s kolenem potřetí, počtvrté... Je to dost složité, ale vím, že je to pro mě správné," líčí na klubovém webu avid Hovorka.