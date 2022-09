Kuchta dál střelecky mlčí. Nemáme finále, vysvětluje mizérii Sparty

Fotogalerie +8

Hřiště opouštěl rozčarovaný, tak jako ostatně v posledních kolech pokaždé. Bod je pro Spartu málo, rozdává je plnými hrstmi.

„Trénujeme hodně náročně a dobře, je to o chybách. Začátek druhého poločasu jsme zase nezvládli. Dali jsme si gól, který se jen tak nevidí," kroutí Jan Kuchta hlavou v rozhovoru pro klubovou televizi.

Vyrovnávací gól přisel hned na začátku druhé půle. „Vypadalo to na nekoncentrovanost. Říkali jsme si, aby se nám něco takového nestalo, chtěli jsme do druhého poločasu vstoupit jako do prvního, a vidíte... Dostali jsme branku," líčí.

Baník přitom na Letné svou hrou rozhodně neoslnil, jenže převaha nebyla Spartě opět k ničemu.

„Takhle to máme každý zápas. Nemáme finále, to je potřeba si říct. My na tom pracujeme, v tréninku nám to padá, ale v zápasech ne. To je celé," kaboní se útočník nominovaný na závěr Ligy národů.

📺 KUCHTA | „Takhle to hrajeme každý zápas, bohužel nemáme to finále. Na tréninku nám to padá, ale v zápasech ne.“ Celý rozhovor s Honzou Kuchtou najdete na webu 🎙 #acsparta ➡️ https://t.co/1VuzZrXkMw pic.twitter.com/2JGrRiwe9s — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 17, 2022

Letenští si stále opakují, že nějaký šťastný gól by jejich trápení třeba zlomil.