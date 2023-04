Kuchta jako zbraň. Tak trochu cvok, má své manýry, vzpomíná bývalý spoluhráč

„Je potřeba ho dobře zpracovat, aby fungoval pro tým. Má své manýry. Když to ale dokáže uplatnit pro tým, tak je to zbraň," tvrdí o bývalém spoluhráči ze Slavie obránce David Hovorka. Jeho slova potvrzuje fakt, jak se Kuchta na jaře rozjel. Do této chvíle za Spartu v lize skóroval hned v jedenácti případech a je na šestém místě v tabulce střelců.