Kuchta vynalezl novou zbraň. Plzeň omráčil žehličkou

Naposledy jste se trefil v Teplicích. Čekání jste ukončil vítězným gólem proti Plzni.

Konečně jsem se trefil a mělo to i nějaké další věci. V předchozích zápasech jsem se do šancí nějakým způsobem nedostával, ale dělal jsem prostor pro ostatní. Myslím, že to bylo vidět. Tentokrát jsem dostal balony, se kterými už jsem si věděl rady. Je pro mě důležité, že jsem v takovém utkání vstřelil gól.

V televizi jste řekl, že jste gól vstřelil takzvaně žehličkou. To je nějaký váš speciální termín?

Děláme si na tréninku takovou srandu. Že když střední záložník dá na pravého nebo levého halfbeka balon, tak si ho zpracovává žehličkou… Vysvětlím. Balon se musí odrazit od nohy do země, aby dostal zpětnou rotaci, aby ho mohl hned z druhého doteku dávat před bránu nám útočníkům. Na tréninku se o to snažíme a s Plzní jsem to takhle hezky trefil. Sáďa (Lukáš Sadílek) mě krásně našel a stačilo jen dobře trefit. Myslím, že Jindra Staněk v brance neměl žádnou šanci.

Na rozdíl od derby v Edenu se hrál i fotbal. Nahoru dolů, bez nenávisti v hledišti…

Souhlasím. Zasloužené vítězství, získali jsme velmi důležité tři body. Byl to úplně jiný zápas než předešlý. Obě mužstva ukázala kvalitu, hrál se dobrý fotbal. Chytli jsme začátek úplně na výbornou. V kabině jsme si řekli, že ho musíme chytit dobře, aby to pro nás bylo jednodušší. Pak jsme trochu polevili, soupeř měl několik závarů. V čele s Peterem jsme to ale zvládli a hned jsme mohli přidat i na 2:0. Šance jsme bohužel neproměnili a zbytečně si zápas komplikovali. Myslím ale, že vítězství bylo zasloužené.

Řekl jste si svým výkonem o to, abyste i v dalších zápasech nastupoval uprostřed, na hrotu útoku?

Tohle je otázka na trenéry. Já samozřejmě budu hrát tam, kde potřebuje mančaft a kde potřebují trenéři, kteří vidí nejlíp, kam mě zařadit. S Plzní to takhle vyšlo, že jsem hrál na hrotu, což je můj primární post. Když ale tým bude potřebovat, jsem schopný hrát i desítku.

Máte za sebou zápasy s největšími konkurenty a dál vedete tabulku. Jak je vítězství nad Plzní důležité pro další vývoj sezony?