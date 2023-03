Kuchta znovu dvougólový. Zhubl a tvrdě zapracoval, chválí Priske. Na trvalý přestup je ještě brzy

Je to práce více lidí. Kuchta v poslední době pracoval opravdu tvrdě s kondičním trenérem a shodil pár kilo. Zároveň měl pohovory s Larsem (asistent Friis), který s ním řešil útočnou činnost. Při individuálních pohovorech se zaměřujeme i na nejdrobnější detaily, které mohou hráče posunout. A také jde o samotného Honzu a jeho píli. Od Vánoc tvrdě dře a maká na maximum. Góly nejsou zdaleka jediný Honzův přínos. V každém zápase příkladně bojuje a po faulech na něj máme, nebo bychom alespoň měli mít, možnost kopat penalty. Samozřejmě stejně jako ostatní musí i on pokračovat v dobré práci.

Nemyslel jsem na to. Samozřejmě týmy nad námi sleduji, ale hlavně se soustředím na náš klub a naše hráče. V lednu jsem řekl, že na jaře chceme být lepší než naši soupeři - a uvidíme, na co to bude stačit. Máme na to, máme kvalitní tým. Záleží jen na nás, jestli po posledním kole budeme tam, kde být chceme.