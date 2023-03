Kuchtu nabudil pískot fanoušků. Baví mě, když na mě lidi řvou, v hlavě jsem silný, prohlásil

Sparta popáté v řadě postoupila až do semifinále. „Věděli jsme, že to bude těžké utkání, protože jsme věděli, jaké je v Liberci počasí a v jakém stavu je hřiště. Trávníkáři tady samozřejmě udělali maximum, ale fotbal se na tomhle nedá hrát... Museli jsme tomu přizpůsobit hru, trvalo nám to docela dlouho, ale vítězství na penalty nás myslím do budoucna hodně posune," radoval se Kuchta, jehož tým od 4. minuty prohrával a dlouho se nemohl před brankou domácích prosadit.