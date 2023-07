Kung-fu Kinský. Brankář Pardubic dal vzpomenout na legendárního Schumachera

„I z lavičky vypadal zákrok blbě. Tony buď nemusel jít ven nebo měl stát výš. Je to daň za nezkušenost. Měli jsme ale vytvořit větší tlak na stopera Jablonce, který dával dlouhý míč. Selhali jsme celkově. Ale aspoň jsme měli dobrý trénink, co se týká práce bez míče," uvedl trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Co přesně se událo? Gruzínský útočník si ve 22. minutě sběhl na dlouhý pas za domácí obranu, Kinský proti němu vyrazil, za hranicí pokutového území ho srazil kolenem. Televizní záběry ukázaly, že jej trefil do oblasti krku a hlavy. Sudí Všetečka ho nejprve napomenul žlutou kartou, kterou ovšem po zhlédnutí situace na videu zrušil a tasil kartu červenou.

„Běžel jsem za balonem, když jsem se otočil, uviděl jsem, že do mě skáče gólman. Dostal jsem kolenem do hlavy a do ramene," řekl Čanturišvili. „Nebylo co řešit. Nevím, proč sudí řešil situaci tak dlouho a nejdřív dal žlutou kartu. Byla to jasná červená," doplnil jablonecký kouč Radoslav Látal.