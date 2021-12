Kuzma, Kuzma, skandovali fandové Baníku. Srb válel, jeho ránu si vychutnal i Baroš

„Jsem dneska docela pokopanej, ale je to hezký za šedesát minut...," kvitoval gól a asistenci po výhře 3:0 srbský záložník, jenž se stal ústřední postavou sobotního duelu. „Hrálo se bojovné utkání, takže jsem rád, že jsem se dostal k nějaké střele. Měl jsem jednu z trestného kopu," připomínal Kuzmanovič pátý zásah v sezoně, kdy se po hodině hry ujal kousek za šestnáctkou standardní situace a zakroutil míč ke vzdálenější tyči.

„Říkal jsem si, že to kopnu podle toho, jak se postaví gólman. Bavili jsme se o tom i s Flaškou (Fleišman), řekli jsme klukům, ať prodlouží zeď," vykládal Kuzmanovič. „A Flajši mi právě říkal, že gólman stojí dva metry od tyče, v prostředku, abych mu to dal na jeho stranu. Bylo to pro mě jednodušší, protože mají docela vysokou zeď. Balon přelítl přes naše kluky a brankář ho asi viděl na poslední chvíli," popisoval moment, po němž příznivci Baníku na tribuně hlasitě skandovali: „Kuzma, Kuzma!"